ВИДЕО: ограбление в шашлычной (Telegram)

Пострадавшие ищут вора, зафиксированного на видеозаписи камеры наблюдения.
Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на Алексеевке - ограбление.
Преступление произошло в шашлычной на Людвига Свободы, 49В.
Здесь вынесли кассу.
Если вдруг кто узнал преступника просьба сообщить по номеру 050 012 43 68..
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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