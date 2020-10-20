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20.10.2020  18:09   

ВИДЕО: ограбление в шашлычной (Telegram)

Пострадавшие ищут вора, зафиксированного на видеозаписи камеры наблюдения.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на Алексеевке - ограбление.

Преступление произошло в шашлычной на Людвига Свободы, 49В.

Здесь вынесли кассу.

Если вдруг кто узнал преступника просьба сообщить  по номеру 050 012 43 68..

Тэги:  ограбление, воровство, харьков, розыск
 
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