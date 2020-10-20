ВИДЕО: ограбление в шашлычной (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 20 октября Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 октября (РЕДПОСТ) Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.