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20.10.2020  17:07   

Полицейские задержали злоумышленника, который более полугода находился в розыске (ГУ НП)

Мужчина скрывался от органов предварительного расследования, избегая ответственности за совершение кражи.


// Facebook

18 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Чугуевского отдела полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. 38-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов в Харькове.

Злоумышленник уже неоднократно отбывал наказание за совершение различных преступлений: незаконного оборота наркотиков, кражи, вымогательство, завладение транспортным средством. На этот раз ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков, розыск
 
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