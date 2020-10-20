20.10.2020 17:07

Полицейские задержали злоумышленника, который более полугода находился в розыске (ГУ НП)

Мужчина скрывался от органов предварительного расследования, избегая ответственности за совершение кражи.



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18 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Чугуевского отдела полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. 38-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов в Харькове.



Злоумышленник уже неоднократно отбывал наказание за совершение различных преступлений: незаконного оборота наркотиков, кражи, вымогательство, завладение транспортным средством. На этот раз ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.