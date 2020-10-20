ФОТО: С ножом на друга брата: женщина ждет решения суда за решеткой (МВД)

Следователи задержали жительницу Змиевского района, которая чуть не лишила жизни знакомого.
17 октября в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в городе Змиеве сестра ударила ножом его товарища.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции. Установлено, что во время совместного распития спиртных напитков 27-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудную клетку 24-летнему местному жителю.
Cведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Вещественные доказательства изъяты. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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