Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: С ножом на друга брата: женщина ждет решения суда за решеткой (МВД)
20.10.2020  16:09   

ФОТО: С ножом на друга брата: женщина ждет решения суда за решеткой (МВД)

Следователи задержали жительницу Змиевского района, которая чуть не лишила жизни знакомого.


// hk.npu.gov.ua

17 октября в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в городе Змиеве сестра ударила ножом его товарища.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции. Установлено, что во время совместного распития спиртных напитков 27-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудную клетку 24-летнему местному жителю.

Cведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Вещественные доказательства изъяты. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, нападение, полиция, харьков
 
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