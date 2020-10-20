Житель села Хорошево обворовывал дачи по соседству (МВД)

Своими действиями мужчина нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму около 18 000 гривен.
27-летний житель поселка Хорошево специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселке Хорошево. Преступления он совершал, когда хозяева домовладений отсутствовали.
Работники Харьковского отдела полиции установили и задержали злоумышленника. Сейчас полицейские доказали причастность злоумышленника к 3 краж.
Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением и признал вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
19 октября мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений. Досудебное расследование продолжается.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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