20.10.2020 14:03

Житель села Хорошево обворовывал дачи по соседству (МВД)

Своими действиями мужчина нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму около 18 000 гривен.



// hk.npu.gov.ua

27-летний житель поселка Хорошево специализировался на кражах электроинструментов и других ценных вещей из дачных домов в поселке Хорошево. Преступления он совершал, когда хозяева домовладений отсутствовали.

Работники Харьковского отдела полиции установили и задержали злоумышленника. Сейчас полицейские доказали причастность злоумышленника к 3 краж.

Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением и признал вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.



19 октября мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений. Досудебное расследование продолжается.