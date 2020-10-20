ФОТО: В желудке маленького харьковчанина нашли игрушку (ГХ)

В Харькове трехлетнему малышу удалили из желудка игрушку старшего брата.
Операцию провели хирурги Областной детской больницы №1. Об этом сообщили на фейсбук-странице клиники.
Стало известно, что малыш, которому 2 года и 11 месяцев увидел, как старший брат играется горстью магнитных шариков. Улучив момент, ребенок потянул шарики в рот и проглотил.
По словам докторов, это не первый случай, когда дети во время игры глотают магниты. Врачи призывают родителей быть бдительными – иногда такие шалости приводят к необратимым последствиям.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
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