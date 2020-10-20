20.10.2020 12:48

ФОТО: В желудке маленького харьковчанина нашли игрушку (ГХ)

В Харькове трехлетнему малышу удалили из желудка игрушку старшего брата.



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Операцию провели хирурги Областной детской больницы №1. Об этом сообщили на фейсбук-странице клиники.

Стало известно, что малыш, которому 2 года и 11 месяцев увидел, как старший брат играется горстью магнитных шариков. Улучив момент, ребенок потянул шарики в рот и проглотил.

«Малышу провели срединную лапоротомию, удалили инородные тела из желудка и поперечноободочной кишки, ушили дефекты желудка, провели санацию и дренирование брюшной полости. Сейчас пациент находится в реанимации», - отметили медики.

По словам докторов, это не первый случай, когда дети во время игры глотают магниты. Врачи призывают родителей быть бдительными – иногда такие шалости приводят к необратимым последствиям.