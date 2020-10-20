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20.10.2020  11:29   

Под Харьковом сбили насмерть неизвестного мужчину (Оперативная сводка)

Пострадавший скончался в карете скорой помощи.


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Авария произошла вечером 19 октября на трассе Харьков - Ахтырка в Богодуховском районе, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

В 18.22 возле села Губаревка водитель грузового автомобиля «MAN» совершил наезд на неизвестного мужчину возрастом 55-60 лет.

В результате полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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