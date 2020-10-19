19.10.2020 17:49

Толпятся вместе и без масок: копы занялись предприятием-нарушителем (Нацполицич)

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных норм на одном из предприятий Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в полицию обратился народный депутат Украины.

Он сообщил, что в его приемную обратились работники государственного научно-производственного предприятия по улице Рудика, которые утверждают, что руководство нарушает санитарные нормы.

Работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не носят маски. Также они постоянно вынуждены собираться большим количеством людей в закрытом помещении.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и другие обстоятельства преступления.