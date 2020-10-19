Главная Новости Криминал и происшествия Толпятся вместе и без масок: копы занялись предприятием-нарушителем (Нацполицич)
19.10.2020  17:49   

Толпятся вместе и без масок: копы занялись предприятием-нарушителем (Нацполицич)

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных норм на одном из предприятий Харькова.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в полицию обратился народный депутат Украины.
 
Он сообщил, что в его приемную обратились работники государственного научно-производственного предприятия по улице Рудика, которые утверждают, что руководство нарушает санитарные нормы.
 
Работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не носят маски. Также они постоянно вынуждены собираться большим количеством людей в закрытом помещении.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и другие обстоятельства преступления.          
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, нарушения, эпидемия, пандемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Медицина На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба) 19.10 Образование Не все харьковские школы ушли на каникулы: кто проигнорировал "красную" зону карантина (КТ) 19.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 