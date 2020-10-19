19.10.2020 16:49
Афера на полтора миллиона: мошенник под маской врача (МВД)
На жулика заведено три уголовных дела.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Московского отдела полиции разоблачен 30-летний местный жителяль
В ходе следствия установлено, что мужчина совершал преступления под видом врача.
Злоумышленник звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги на «лечение».
Пострадавшие, находясь в состоянии аффекта, передавали мошеннику немалые суммы.
15 октября 2020 года ранее судимому 30-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские проверяются причастность мужчины к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.
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