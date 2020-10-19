ФОТО: На Салтовке сбили двух детей (Соцсети)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 19 октября Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 20 октября (РЕДПОСТ) На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.