ФОТО: На Салтовке сбили двух детей (Соцсети)

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей, возле перекрестка с улицей Стуса.
Об аварии, которая произошла дней 19 октября, сообщили очевидцы.
«На Тракторах и Стуса опять сбили пешеходов. Полиция на месте, скорой нет. Сбили предположительно подростков», – прокомментировал фотографии телеграм-канал ХС.
По сведениям телеграм-канала Типичное ХТЗ, автомобиль Таврия сбил двух детей.
Официальная информация уточняется.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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