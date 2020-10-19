Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке сбили двух детей (Соцсети)
19.10.2020  16:00   

ФОТО: На Салтовке сбили двух детей (Соцсети)

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей, возле перекрестка с улицей Стуса.


// Telegram

Об аварии, которая произошла дней 19 октября, сообщили очевидцы.

«На Тракторах и Стуса опять сбили пешеходов. Полиция на месте, скорой нет. Сбили предположительно подростков», – прокомментировал фотографии телеграм-канал ХС.

По сведениям телеграм-канала Типичное ХТЗ, автомобиль Таврия сбил двух детей.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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