19.10.2020 16:31

На Оскольском водохранилище задержали очередного браконьера (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства 13 октября.



// khr.darg.gov.ua

На Оскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района около 22 часов задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.

Нарушитель выловил шесть килограммов рыбы, нанеся рыбному хозяйству Украины ущерб в 2193 грн.



На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.