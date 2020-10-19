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19.10.2020  16:31   

На Оскольском водохранилище задержали очередного браконьера (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства 13 октября.


// khr.darg.gov.ua

На Оскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района около 22 часов задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.

Нарушитель выловил шесть килограммов рыбы, нанеся рыбному хозяйству Украины ущерб в 2193 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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