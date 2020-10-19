На Оскольском водохранилище задержали очередного браконьера (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства 13 октября.
На Оскольском водохранилище в районе с. Пески-Радьковские Боровского района около 22 часов задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.
Нарушитель выловил шесть килограммов рыбы, нанеся рыбному хозяйству Украины ущерб в 2193 грн.
На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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