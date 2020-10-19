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19.10.2020  15:49   

Схватил девочку у заброшки и чуть не изнасиловал: педофил пойман (ГУНП)

Копы объявили подозрение рецидивисту за попытку изнасилования несовершеннолетней.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 октября 2020 года в дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступила информация от женщины о том, что накануне, 16 октября 2020 года около полудня неизвестный мужчина предлагал 11-летней дочери заявительницы и ее подругам 9 и 16 лет вступить с ним в половой акт.
 
На следующий день в ходе розыска работники Чугуевского райотдела полиции задержали мужчину, причастного к преступлению.
 
Им оказался неоднократно ранее судимый 50-летний местный житель.
 
Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения приставал к детям и предложил им вступить в половые отношения.
 
Девушки побежали, но мужчина схватил 11-летнюю девочку за руку и не отпускал.
 
В дальнейшем ребенок рывком освободила руку и скрылась с места происшествия. 
 
Следственным отделом Чугуевского отдела полиции начато уголовное производство ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, педофил, харьков, нападение, схватил девочку
 
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