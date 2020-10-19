Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: масштабное ДТП на Клочковской (Telegram)
19.10.2020  13:38   

ВИДЕО: масштабное ДТП на Клочковской (Telegram)

Авария произошла днем 19 октября.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы, которые выложили видео ДТП в местные паблики.

«Масштабная авария на Клочковской в районе Восторга. Пробка», – прокомментировал случившееся телеграм-канал Веха.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке сбили двух детей (Соцсети) 19.10 Криминал и происшествия Свидетелей жуткого ДТП на Ландау разыскивает полиция (МВД) 18.10 Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове мужчина с трубой устроил погром элитных авто на парковке (Telegram-канал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 