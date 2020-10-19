ВИДЕО: масштабное ДТП на Клочковской (Telegram)

Авария произошла днем 19 октября.
О происшествии сообщили очевидцы, которые выложили видео ДТП в местные паблики.
«Масштабная авария на Клочковской в районе Восторга. Пробка», – прокомментировал случившееся телеграм-канал Веха.
Официальная информация уточняется.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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