Мужчину, который пять дней назад пропал без вести, привели домой патрульные (Патрульная полиция)

Мужчину нашли на одной из улиц Салтовки.
В воскресенье, 18 октября, патрулируя Московский район Харькова, на улице Академика Павлова патрульные заметили пожилого мужчину. У него был растерянный вид.
На вопрос полицейских мужчина сообщил, что не знает, где он находится и не помнит адрес проживания. В конце-концов патрульным удалось узнать его имя и фамилию.
Проверка через имеющиеся базы данных показала, что гражданин находится в активном розыске с 13 октября как вести пропавший.
Патрульные разыскали племянника мужчины, который обращался накануне в полицию с соответствующим заявлением. «Пропажу» доставили к месту жительства и передали родным.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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