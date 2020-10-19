19.10.2020 14:04

Мужчину, который пять дней назад пропал без вести, привели домой патрульные (Патрульная полиция)

Мужчину нашли на одной из улиц Салтовки.



// Facebook

В воскресенье, 18 октября, патрулируя Московский район Харькова, на улице Академика Павлова патрульные заметили пожилого мужчину. У него был растерянный вид.

На вопрос полицейских мужчина сообщил, что не знает, где он находится и не помнит адрес проживания. В конце-концов патрульным удалось узнать его имя и фамилию.



Проверка через имеющиеся базы данных показала, что гражданин находится в активном розыске с 13 октября как вести пропавший.



Патрульные разыскали племянника мужчины, который обращался накануне в полицию с соответствующим заявлением. «Пропажу» доставили к месту жительства и передали родным.