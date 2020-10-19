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19.10.2020  13:31   

Свидетелей жуткого ДТП на Ландау разыскивает полиция (МВД)

Авария произошла 12 октября в 11:55 в Немышлянском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

На проспекте Льва Ландау, перед въездом на Коммунальный путепровод, столкнулись автомобили «Daewoo Matiz» и «Opel Tigra».

В результате аварии 71-летний водитель транспортного средства «Daewoo Matiz» получил телесные повреждения, от которых через несколько дней умер в больнице.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречку Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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