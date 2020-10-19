Свидетелей жуткого ДТП на Ландау разыскивает полиция (МВД)

Авария произошла 12 октября в 11:55 в Немышлянском районе Харькова.
На проспекте Льва Ландау, перед въездом на Коммунальный путепровод, столкнулись автомобили «Daewoo Matiz» и «Opel Tigra».
В результате аварии 71-летний водитель транспортного средства «Daewoo Matiz» получил телесные повреждения, от которых через несколько дней умер в больнице.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречку Денису Олеговичу.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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