Загрязнение атмосферного воздуха Харькова: прокуратура требует взыскать более 400 тыс. грн причиненных убытков (Прокуратура)

Харьковской местной прокуратурой № 6 в суд направлено исковое заявление в интересах государства на предприятие о взыскании убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По информации и. о. руководителя местной прокуратуры Андрея Литвиненко, в ходе проверки Государственной экологической инспекции в Харьковской области выявлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятием, расположенным в Харьковском районе. Вышеуказанное нарушение требований ст. ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».
Установлена сумма ущерба, нанесенного государству указанным ООО - более 400 тыс. Грн.
С целью добровольного возмещения указанной вреда Госэкоинспекция направлены в ООО претензию, однако ответ не предоставлен, а причиненный ущерб так и остаются невозмещенными. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
Сейчас открыто производство по делу.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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