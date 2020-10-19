19.10.2020 13:43

Загрязнение атмосферного воздуха Харькова: прокуратура требует взыскать более 400 тыс. грн причиненных убытков (Прокуратура)

Харьковской местной прокуратурой № 6 в суд направлено исковое заявление в интересах государства на предприятие о взыскании убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



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По информации и. о. руководителя местной прокуратуры Андрея Литвиненко, в ходе проверки Государственной экологической инспекции в Харьковской области выявлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятием, расположенным в Харьковском районе. Вышеуказанное нарушение требований ст. ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».



Установлена сумма ущерба, нанесенного государству указанным ООО - более 400 тыс. Грн.



С целью добровольного возмещения указанной вреда Госэкоинспекция направлены в ООО претензию, однако ответ не предоставлен, а причиненный ущерб так и остаются невозмещенными. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.



Сейчас открыто производство по делу.