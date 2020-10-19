Пара спасательных расчетов провела успешную эвакуацию из пылающей квартиры (ГСЧС)

Основянский район: во время пожара пожарные эвакуировали 2 человек.
18 октября в 19:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, въезд Азербайджанский, 13 Из сообщения стало известно о возгорании квартиры на первом этаже жилой двухэтажки .
На место вызова направили дежурные подразделения 41- й и 2- й Государственных пожарноспасательных частей. В ходе проведения разведки спасатели выяснили , что в одной из комнат квартиры произошло возгорание домашних вещей на площади около 10 кв. м.
В результате горения образовалось сильне задымление, которое распространилось на весь дом. Для поиска и эвакуации людей из задымленной зоны было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Одновременно на тушение пожара было подано один пожарный ствол. Газодымозащитники помогли эвакуироваться наружу двум жительницам дома. Они не пострадали.
В 19:56 огонь был локализован, в 20:22 - ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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