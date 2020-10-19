Главная Новости Криминал и происшествия Пара спасательных расчетов провела успешную эвакуацию из пылающей квартиры (ГСЧС)
19.10.2020  12:00   

Пара спасательных расчетов провела успешную эвакуацию из пылающей квартиры (ГСЧС)

Основянский район: во время пожара пожарные эвакуировали 2 человек.


://kh.dsns.gov.ua

18 октября в 19:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, въезд Азербайджанский, 13 Из сообщения стало известно о возгорании квартиры на первом этаже жилой двухэтажки .

На место вызова направили дежурные подразделения 41- й и 2- й Государственных пожарноспасательных частей. В ходе проведения разведки спасатели выяснили , что в одной из комнат квартиры произошло возгорание домашних вещей на площади около 10 кв. м. 

В результате горения образовалось сильне задымление, которое распространилось на весь дом. Для поиска и эвакуации людей из задымленной зоны было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Одновременно на тушение пожара было подано один пожарный ствол. Газодымозащитники помогли эвакуироваться наружу двум жительницам дома. Они не пострадали.

В 19:56 огонь был локализован, в 20:22 - ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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