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18.10.2020  18:10   

ФОТО: В Харькове мужчина с трубой устроил погром элитных авто на парковке (Telegram-канал)

В воскресенье утром, 18 октября, в Харькове на подземной парковке неадекват побил дюжину элитных седанов и внедорожников обрезком металлической трубы.


://t.me

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости" со ссылкой на Telegram-канале "Труха Харьков".

Инцидент произошел по адресу улица Культуры, 22В. Там мужчина ворвался на территорию паркинга. Пока за ним гнались охранники, он хаотично наносил удары по различным дорогим машинам.

В результате на некоторых остались вмятины, а на других царапины. Всего было повреждено около 12 автомобилей.

Злоумышленника удалось задержать. Его доставили в отделение полиции. На вопрос о причинах такого поведения он ответил, что не помнит.

 

 

 

 

Источник:   Telegram-канал "Труха.Харьков"
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, парковка, неадекват, труба
 
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