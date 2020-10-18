18.10.2020 18:10

ФОТО: В Харькове мужчина с трубой устроил погром элитных авто на парковке (Telegram-канал)

В воскресенье утром, 18 октября, в Харькове на подземной парковке неадекват побил дюжину элитных седанов и внедорожников обрезком металлической трубы.



://t.me

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости" со ссылкой на Telegram-канале "Труха Харьков".

Инцидент произошел по адресу улица Культуры, 22В. Там мужчина ворвался на территорию паркинга. Пока за ним гнались охранники, он хаотично наносил удары по различным дорогим машинам.

В результате на некоторых остались вмятины, а на других царапины. Всего было повреждено около 12 автомобилей.

Злоумышленника удалось задержать. Его доставили в отделение полиции. На вопрос о причинах такого поведения он ответил, что не помнит.