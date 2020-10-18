ФОТО: В Харькове мужчина с трубой устроил погром элитных авто на парковке (Telegram-канал)

В воскресенье утром, 18 октября, в Харькове на подземной парковке неадекват побил дюжину элитных седанов и внедорожников обрезком металлической трубы.
Об этом сообщают "Чрезвычайные новости" со ссылкой на Telegram-канале "Труха Харьков".
Инцидент произошел по адресу улица Культуры, 22В. Там мужчина ворвался на территорию паркинга. Пока за ним гнались охранники, он хаотично наносил удары по различным дорогим машинам.
В результате на некоторых остались вмятины, а на других царапины. Всего было повреждено около 12 автомобилей.
Злоумышленника удалось задержать. Его доставили в отделение полиции. На вопрос о причинах такого поведения он ответил, что не помнит.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
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