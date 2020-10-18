Едва стоял на ногах и угрожал связями: в Харькове экс-сотрудник ГАИ попался пьяным за рулем - Telegram-канал

В Харькове поймали за рулем пьяным бывшего сотрудника ГАИ Александра Артамонова.
В ночь на 18 октября мужчина катался в состоянии алкогольного опьянения на своем авто Toyota Land Cruiser Prado с номерами АХ2217АК. Его заметили на проспекте Ново-Баварский, 83.
В сети отмечают, что Артамонов еле стоял на ногах и вел себя неадекватно. Он угрожал полицейским связями в прокуратуре. Он заявил, что сотрудники полиции, которые его задержали, останутся без работы.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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