18.10.2020 15:51

Пострадавшие в ДТП с Зайцевой получили по 35 грн компенсации (Обозреватель)

Пострадавшие в ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, виновников которой, Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, приговорили к 10 годам заключения, получили мизерные суммы компенсации.



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Как рассказала "Фактам" представитель потерпевших Лариса Матвеева, от Зайцевой были небольшие выплаты, около 35 грн за один раз, но таких перечислений было очень немного.

По ее словам, сведений о том, что от Дронова поступают какие-то платежи, вообще нет.

Работают ли Зайцева и Дронов в тюрьмах, неизвестно, оба осужденные запретили рассказывать о себе.

"Пострадавшим психологически очень трудно воспринимать эти подачки в 35 грн, эти отписки о нераскрытии информации о себе. Для них это обидно и унизительно. Они стараются, как могут, восстановить свою жизнь, работают, лечатся, кто-то восстанавливает себя. Такое не забывается и их потери не восстанавливаются, и состояния, которое было до ДТП, они уже никогда не смогут достичь", – отметила Матвеева.

В ДТП всего шесть человек получили травмы различной степени тяжести – беременная Жанна Власенко, Оксана Евтеева, Оксана Нестеренко, Анна Комар и Юрий Неудачин. Позже пострадавшей признали и подругу Зайцевой Марину Ковалеву, которая сидела на пассажирском сиденье Lexus.

Девочка, которую родила Жанна Власенко, здорова и не имеет патологий. Сейчас ей 2 года и 8 месяцев.

"Мы получили ноль, ровно ноль. Пытаться что-то изменить – оно того не стоит. Какие-то 30 грн, плюс – это нервы, нужно время находить. Для поддержания здоровья, конечно, делаем что-то – это и психолог, и поддержки в виде массажей, но уже не медикаментозное лечение. На дочери, я надеюсь, не отразилось это, по крайней мере, сейчас. Сначала год-полтора у нас были проблемы с неврологией, занимались этим вопросом, но теперь все в порядке", – рассказала женщина.

Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла сестру и мужа, также до сих пор проходит курс реабилитации. Отразилась авария и на здоровье Оксаны Нестеренко – в ДТП девушка получила тяжелые травмы.

Потерпевшая Анна Комар во время телефонного разговора с изданием находилась в больнице, где ей сделали очередную операцию. Ни от Зайцевой, ни от Дронова она также ничего не получила.

"Я сейчас снова в больнице. У меня была страшная рана на голове – скальпирована и счесана, я ее тогда несколько месяцев лечила. Затем, якобы оно там зажило, потом оказалось, что опять началась деформация кожи и мне вот делали операцию на прошлой неделе", – подчеркнула она.

По словам женщины, тогда пришлось искать очень много денег – и на больницу, и на реабилитацию.

"Если бы люди не собирали, если бы не помогли, то это была бы вообще неподъемная сумма для моей семьи. Сейчас, конечно, легче, и я надеюсь, что это уже последняя операция, потому что уже устала от операций, устала лечиться", – добавила Комар.