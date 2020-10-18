18.10.2020 14:01

В Качановской исправительной колонии (№54) начата реализация нового пилотного проекта (СВУИУН)

Проект предусматривает апробацию новых инструментов и подходов при подготовке осужденных к освобождению путем предоставления профессиональной поддержки с целью уменьшения возможности совершения ими нового преступления.



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В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» проведена встреча с представителями рабочей группы по вопросам реализации пилотного проекта «Взаимодействие уполномоченных органов по вопросам пробации и учреждений исполнения наказаний при условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы на определенный срок или замене неотбытой части наказания более мягким »(далее Проект).

Пилотний проект распространяются на осужденных, которые:

взъявили желание участвовать в пилотном проекте и подписали соответствующее соглашение;

выбыли 4 или более месяцев до наступления срока возможного условно-досрочного освобождения или замене неотбытой части наказания более мягким;

планируют проживать после освобождения в пределах области по расположению учреждения исполнения наказаний;

имеют низкий или средний риск совершения повторного правонарушения согласно оценке рисков совершения повторного уголовного преступления и потребностей.

В ходе встречи был обсужден план мероприятий по реализации Проекта и актуальные вопросы, возникающие на первых этапах его реализации.

Проект реализуется Департаментом по вопросам исполнения уголовных наказаний и государственным учреждением «Центр пробации» при содействии благотворительной организации «FREE ZONE», проекта SURGe и проекта пробации NORLAU. Срок реализации проекта - до 31 августа 2021 года.

«На данном этапе реализации проекта в учреждении осуществлен отбор 7 осужденных, которые отвечают требованиям и проводится оценка риска правонарушения», - отмечает заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.