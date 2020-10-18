18.10.2020 12:22

Возле подготовленного к взрыву элеватора загорелся заброшенный магазин (ХС)

Дым от пожара виден даже в километре от места происшествия.



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Утром загорелось старое нежилое здание на улице Большой Панасовской. Об этом журналисту 057 сообщил пресс-сектретарь ГСЧС Харьковщины Игорь Лупандин.

"О пожаре стало известно в 10.55 - огонь локализовали в 11.07. Пострадавших нет - в одноэтажном здании никого не было", - сказал Лупандин.

Он добавил, что старый дом находится в стороне от заброшенного элеватора на ЮЖД.

Отметим, что на территории элеватора сегодня планируют взорвать кирпичное строение. Из-за демонтажа старого здания по улице Евгения Котляра с 13.00 до 15.00 будет запрещено движение транспорта. Также на участке от улицы Большой Панасовской до Южного вокзала запретят движение трамваев №1, №12, №20.