Возле подготовленного к взрыву элеватора загорелся заброшенный магазин (ХС)

Дым от пожара виден даже в километре от места происшествия.
Утром загорелось старое нежилое здание на улице Большой Панасовской. Об этом журналисту 057 сообщил пресс-сектретарь ГСЧС Харьковщины Игорь Лупандин.
"О пожаре стало известно в 10.55 - огонь локализовали в 11.07. Пострадавших нет - в одноэтажном здании никого не было", - сказал Лупандин.
Он добавил, что старый дом находится в стороне от заброшенного элеватора на ЮЖД.
Отметим, что на территории элеватора сегодня планируют взорвать кирпичное строение. Из-за демонтажа старого здания по улице Евгения Котляра с 13.00 до 15.00 будет запрещено движение транспорта. Также на участке от улицы Большой Панасовской до Южного вокзала запретят движение трамваев №1, №12, №20.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
влажность:
давление:
ветер: