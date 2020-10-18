18.10.2020 12:12

В Харьковской области огонь уничтожил летнюю кухню (ГСЧС)

17 октября, в 11:10 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения в селе Черкасские Тишки Харьковского района.



://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что горела летняя кухня на площади около 60 кв.м.

В 12:45 пожар был локализован, а в 13:40 пожар был полностью ликвидирован.

Причина и ущерб устанавливаются.