В Харьковской области огонь уничтожил летнюю кухню (ГСЧС)

17 октября, в 11:10 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения в селе Черкасские Тишки Харьковского района.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что горела летняя кухня на площади около 60 кв.м.
В 12:45 пожар был локализован, а в 13:40 пожар был полностью ликвидирован.
Причина и ущерб устанавливаются.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
влажность:
давление:
ветер: