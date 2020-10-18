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18.10.2020  11:25   

Харьковские спасатели достали из пруда любителя поплавать в болотной тине

Пострадавший звал на помощь соседа, о тот самостоятельно не смог ему помочь и вызвал отделение спасателей.


://kh.dsns.gov.ua

17 октября в 22 : 21 в Валках в райотдел ГСЧС поступило сообщение о том, что в с. Снежков, вблизи улицы Спортивной на местном пруду в результате неосторожности застрял мужчина 1975 года рождения. 

Пострадавший звал на помощь, его услышал человек живущий неподалеку, но самостоятельно вытащить не смог. 

Прибывшие к месту вызова спасатели, достали мужчину из болотистой части (8 м. от берега) водоема с помощью спасательного круга и доставили на берег.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасател, пруд, харьков, тина, болото
 
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