Харьковские спасатели достали из пруда любителя поплавать в болотной тине

Пострадавший звал на помощь соседа, о тот самостоятельно не смог ему помочь и вызвал отделение спасателей.
17 октября в 22 : 21 в Валках в райотдел ГСЧС поступило сообщение о том, что в с. Снежков, вблизи улицы Спортивной на местном пруду в результате неосторожности застрял мужчина 1975 года рождения.
Пострадавший звал на помощь, его услышал человек живущий неподалеку, но самостоятельно вытащить не смог.
Прибывшие к месту вызова спасатели, достали мужчину из болотистой части (8 м. от берега) водоема с помощью спасательного круга и доставили на берег.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
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