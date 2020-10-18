18.10.2020 11:25

Харьковские спасатели достали из пруда любителя поплавать в болотной тине

Пострадавший звал на помощь соседа, о тот самостоятельно не смог ему помочь и вызвал отделение спасателей.



://kh.dsns.gov.ua

17 октября в 22 : 21 в Валках в райотдел ГСЧС поступило сообщение о том, что в с. Снежков, вблизи улицы Спортивной на местном пруду в результате неосторожности застрял мужчина 1975 года рождения.

Пострадавший звал на помощь, его услышал человек живущий неподалеку, но самостоятельно вытащить не смог.

Прибывшие к месту вызова спасатели, достали мужчину из болотистой части (8 м. от берега) водоема с помощью спасательного круга и доставили на берег.