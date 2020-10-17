17.10.2020 19:47

На Харьковщине суд ограничился замечанием для больного-тракториста COVID-19, который бежал из самоизоляции

В Харьковской области суд освободил от административной ответственности человека, который нарушил правила самоизоляции, посчитав проступок малозначимым.



://facebook.com

Мужчина, находясь на самоизоляции, поехал на собственном авто в другой район, говорится в постановлении Великобурлукского районного суда Харьковской области..

Обвиняемый - тракторист частного предприятия.

Суд установил, что днем ​​30 августа 2020 человек, находясь на самоизоляции (положительный результат теста на коронавирус обвиняемый получил 28 августа), самовольно оставил место изоляции.

На суде мужчина пояснил, что в момент выявления нарушения управлял личным автомобилем, направлялся в Волчанский район, где имеет дом. Обвиняемый утверждал, что в автомобиле был в защитной маске, в общественных местах не появлялся.

Он также попросил суд освободить его от ответственности в силу малозначительности правонарушения.

По мнению суда, правонарушение не привело к негативным последствиям, не представляет значительной общественной опасности, поэтому мужчины освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.