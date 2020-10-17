Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине суд ограничился замечанием для больного-тракториста COVID-19, который бежал из самоизоляции
17.10.2020  19:47   

На Харьковщине суд ограничился замечанием для больного-тракториста COVID-19, который бежал из самоизоляции

В Харьковской области суд освободил от административной ответственности человека, который нарушил правила самоизоляции, посчитав проступок малозначимым.


://facebook.com

Мужчина, находясь на самоизоляции, поехал на собственном авто в другой район, говорится в постановлении Великобурлукского районного суда Харьковской области..

Обвиняемый - тракторист частного предприятия.

Суд установил, что днем ​​30 августа 2020 человек, находясь на самоизоляции (положительный результат теста на коронавирус обвиняемый получил 28 августа), самовольно оставил место изоляции.

На суде мужчина пояснил, что в момент выявления нарушения управлял личным автомобилем, направлялся в Волчанский район, где имеет дом. Обвиняемый утверждал, что в автомобиле был в защитной маске, в общественных местах не появлялся.

Он также попросил суд освободить его от ответственности в силу малозначительности правонарушения.

По мнению суда, правонарушение не привело к негативным последствиям, не представляет значительной общественной опасности, поэтому мужчины освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Общество ФОТО: В Харькове прошел студенческий бал-маскарад (Горсовет) 17.10 Медицина В Харьковской области коронавирусом за сутки заболели 472 человека и около 28 000 болеют (СНБО) 17.10 Общество С понедельника в харьковских школах - каникулы, но детсады продолжат работать (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 