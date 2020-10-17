На Харьковщине суд ограничился замечанием для больного-тракториста COVID-19, который бежал из самоизоляции

В Харьковской области суд освободил от административной ответственности человека, который нарушил правила самоизоляции, посчитав проступок малозначимым.
Мужчина, находясь на самоизоляции, поехал на собственном авто в другой район, говорится в постановлении Великобурлукского районного суда Харьковской области..
Обвиняемый - тракторист частного предприятия.
Суд установил, что днем 30 августа 2020 человек, находясь на самоизоляции (положительный результат теста на коронавирус обвиняемый получил 28 августа), самовольно оставил место изоляции.
На суде мужчина пояснил, что в момент выявления нарушения управлял личным автомобилем, направлялся в Волчанский район, где имеет дом. Обвиняемый утверждал, что в автомобиле был в защитной маске, в общественных местах не появлялся.
Он также попросил суд освободить его от ответственности в силу малозначительности правонарушения.
По мнению суда, правонарушение не привело к негативным последствиям, не представляет значительной общественной опасности, поэтому мужчины освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.
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