17.10.2020 16:26

Пропавшую в Харьковской области женщину отверткой убил бывший свекор (КТ)

58-летнего злоумышленника задержали, он признался, что хотел забрать у бывшей родственницы внука, чтобы самому воспитывать его.



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14 октября в полицию позвонила 26-летняя девушка, она рассказала, что ее 37-летняя знакомая из Балаклеи один день назад пошла на встречу со свекром и до сих пор не вернулась. Копы объявили женщину в розыск, 16 октября им удалось найти причастного к исчезновению женщины. Мужчина несколько раз ударил экс-невестку отверткой, а тело закопал в карьере. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Как выяснили следователи в ходе его допроса, женщина была убита 13 октября через час после исчезновения. Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу в свой автомобиль и лишил ее жизни, нанеся несколько проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал", — рассказали полицейские.

В полиции уточнили, свои действия 58-летний мужчина объяснил ненавистью к женщине. До этого он уговаривал экс-невестку отказаться от воспитания 8-летнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и самостоятельно воспитывать.

Копы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Следователи направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, у убитой Альбины Корниенко остались двое сыновей, к ее поиску присоединялись волонтеры.