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17.10.2020  14:15   

Под Харьковом заживо сгорел любитель покурить в постели (ГСЧС)

16 октября в 19:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Софийской, 2а в г. Изюм Харьковской области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия немедленно выехали 2 отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестница. 

На момент прибытия спасателей стало известно, что на верхнем, пятом, этаже в одной из квартир горели домашние вещи на площади около 3 кв.м. При этом произошло сильное задымление лестничного марша. Существовала угроза отравления жителей всего подъезда продуктами горения. Поэтому спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и организовали эвакуацию людей. Всего под наблюдением пожарных на свежий воздух выведено 15 человек.

В 19:51 огонь был локализован, в 20:20 - полностью ликвидирован.

Во время тушения огня в очаге пожара обнаружено тело погибшего 58-летнего хозяина дома. По предварительным данным возгорание возникло из-за собственной неосторожности погибшего при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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