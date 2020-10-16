16.10.2020 19:39

Заменили колеса, угнали и... сожгли авто односельчанина: горе-воришки пойманы (ГУНП)

Под Харьковом полиция разоблачила двух местных жителей.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 октября 2020 года в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился местный житель.

Мужчина сообщил, что неизвестные завладели автомобилем ВАЗ-2106, который стоял на улице возле двора с поврежденными колесами.

В ходе розысков были найдены воришки - 32 и 34-летние жители поселка Высокий.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что злоумышленники заранее спланировали преступление.

Приехав на автомобиле по адресу проживания потерпевшего, они сначала заменили и накачали поврежденные колеса, а затем с помощью троса отбуксировали машину к одному из злоумышленников.

Узнав, что их разыскивает полиция, мужчины решили скрыть следы преступления.

Они вывезли автомобиль в лесополосу и подожгли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

16 октября 2020 года мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.