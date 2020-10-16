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16.10.2020  19:39   

Заменили колеса, угнали и... сожгли авто односельчанина: горе-воришки пойманы (ГУНП)

Под Харьковом полиция разоблачила двух местных жителей.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 октября 2020 года в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратился местный житель.
 
Мужчина сообщил, что неизвестные завладели автомобилем ВАЗ-2106, который стоял на улице возле двора с поврежденными колесами.
 
В ходе розысков были найдены воришки - 32 и 34-летние жители поселка Высокий.
 
В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что злоумышленники заранее спланировали преступление.
 
Приехав на автомобиле по адресу проживания потерпевшего, они сначала заменили и накачали поврежденные колеса, а затем с помощью троса отбуксировали машину к одному из злоумышленников.
 
Узнав, что их разыскивает полиция, мужчины решили скрыть следы преступления.
 
Они вывезли автомобиль в лесополосу и подожгли.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
 
16 октября 2020 года мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон авто, поджог, харьков
 
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