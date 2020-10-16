16.10.2020 16:19

Дерзкий внучок ограбил свою бабушку: юного воришку поймали копы (ГУНП)

Полицейские сообщили тинейджеру о подозрении.



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Как сообщает ГУ Нацполиции с заявлением о краже в полицию обратилась 70-летняя жительница поселка Малиновка Чугуевского района.

Она рассказала об исчезновении банковской карты, на которую она получала пенсию.

Также женщина обнаружила, что с нее были сняты 1700 гривен.

В содеянном женщина заподозрила своего несовершеннолетнего внука.

Правоохранители опросили подростка, который ранее неоднократно имел проблемы с законом.

Парень признался в содеянном и рассказал, что знал пин-код банковской карточки, ведь неоднократно видел, как бабушка рассчитывалась карточкой.

Сразу после содеянного он пошел к терминалу и снял со счета всю имеющуюся сумму.

Деньги потратил на собственные нужды.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

16 октября 2020 года следователи Чугуевского отдела полиции сообщили парню о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.