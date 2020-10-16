Главная Новости Криминал и происшествия Дерзкий внучок ограбил свою бабушку: юного воришку поймали копы (ГУНП)
16.10.2020  16:19   

Дерзкий внучок ограбил свою бабушку: юного воришку поймали копы (ГУНП)

Полицейские сообщили тинейджеру о подозрении.


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Как сообщает ГУ Нацполиции с заявлением о краже в полицию обратилась 70-летняя жительница поселка Малиновка Чугуевского района.
 
Она рассказала об исчезновении банковской карты, на которую она получала пенсию.
 
Также женщина обнаружила, что с нее были сняты 1700 гривен.
 
В содеянном женщина заподозрила своего несовершеннолетнего внука.
 
Правоохранители опросили подростка, который ранее неоднократно имел проблемы с законом.
 
Парень признался в содеянном и рассказал, что знал пин-код банковской карточки, ведь неоднократно видел, как бабушка рассчитывалась карточкой.
 
Сразу после содеянного он пошел к терминалу и снял со счета всю имеющуюся сумму.
 
Деньги потратил на собственные нужды.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
16 октября 2020 года следователи Чугуевского отдела полиции сообщили парню о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, обворовал бабушку
 
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