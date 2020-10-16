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16.10.2020  12:48   

Алко-сожительница во время застолья подрезала любовника (Полиция)

В Харьковской области полицейские уличили женщину в нанесении телесных повреждений сожителю.


://hk.npu.gov.ua

В Харьковской области женщина во время ссоры ударила сожителя ножом, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 15 октября в 4:19 в Изюмский отдела поступило сообщение из больницы о госпитализации 47-летнего мужчины с проникающим раной брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что пострадавший житель Изюма распивал алкоголь вместе со своей 45-летней сожительницей. Во время разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, драка, харьков, нож, комментарий
 
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