ФОТО: в тройном ДТП на Салтовке пострадали водители (Патрульная полиция)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 октября День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.