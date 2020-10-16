ФОТО: в тройном ДТП на Салтовке пострадали водители (Патрульная полиция)

15 октября около восьми часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Гвардейцев Широнинцев, 42.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes, Renault и ЗАЗ.
В результате столкновения пострадали водители автомобиля Mercedes и Renault.
Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственнно-оперативная группа.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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