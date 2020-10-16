Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: в тройном ДТП на Салтовке пострадали водители (Патрульная полиция)
16.10.2020  12:03   

ФОТО: в тройном ДТП на Салтовке пострадали водители (Патрульная полиция)

15 октября около восьми часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Гвардейцев Широнинцев, 42.


// Telegram

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes, Renault и ЗАЗ.

В результате столкновения пострадали водители автомобиля Mercedes и Renault.

Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственнно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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