В водоемах Харьковщины находят бесхозные сети (Рыбнадзор)

Рыбный патруль обнаружил 5 сеток, владельцев которых установить не удалось.
Факты грубого нарушения Правил рыболовства выявлены 14 октября.
Первое нарушение было зафиксировано на Печенежском водохранилище в Кулаковском заливе. Были обнаружены запрещенные для лова лесковые сетки, в которых находилось 4 килограмма рыбы.
В тот же день на Оскольском водохранилище возле села Соленое Боровского района обнаружены три лесковых сетки с 9 килограммами рыбы.
Владельцев орудий лова в обоих случаях установить не удалось. Правоохранители оформили акты обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.
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