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16.10.2020  11:32   

В водоемах Харьковщины находят бесхозные сети (Рыбнадзор)

Рыбный патруль обнаружил 5 сеток, владельцев которых установить не удалось.


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Факты грубого нарушения Правил рыболовства выявлены 14 октября.

Первое нарушение было зафиксировано на Печенежском водохранилище в Кулаковском заливе. Были обнаружены запрещенные для лова лесковые сетки, в которых находилось 4 килограмма рыбы.

В тот же день на Оскольском водохранилище возле села Соленое Боровского района обнаружены три лесковых сетки с 9 килограммами рыбы.

Владельцев орудий лова в обоих случаях установить не удалось. Правоохранители оформили акты обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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