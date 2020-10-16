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16.10.2020  10:01   

На Харьковщине горел лес в Купянском районе (ХОГА)

Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте ОГА


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По сведениям оперативных служб, вчера, 15 октября, произошла низовой пожар в хвойном лесу на площади 0,6 га. 

Пожар произошел в Купянском районе на территории Двуречанского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство". 

В 10:30 на место прибыли пожарные команды. В 12:15 пожар был ликвидирован.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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