На Харьковщине горел лес в Купянском районе (ХОГА)

Об этом говорится в ежесуточном возведении об оперативной обстановке в Харьковской области, опубликованном на сайте ОГА
По сведениям оперативных служб, вчера, 15 октября, произошла низовой пожар в хвойном лесу на площади 0,6 га.
Пожар произошел в Купянском районе на территории Двуречанского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство".
В 10:30 на место прибыли пожарные команды. В 12:15 пожар был ликвидирован.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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