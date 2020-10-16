16.10.2020 09:26

В Харьковской области требуют отменить разрешение на добычу месторождения сланцевого газа

В Харьковской области требуют признать недействительными результаты аукциона по продаже разрешения на пользование недрами с балансовым запасом 500 млн куб. м сланцевого газа.



://unn.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.

“Дергачевская местная прокуратура направила в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании недействительным результата проведения аукциона и отмены его протокола, признании недействительными специального разрешения на пользование недрами, договора купли-продажи спецразрешения, соглашения об условиях пользования недрами”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Государственной службой геологии и недр Украины в 2016 году проведен аукцион по продаже спецразрешения на пользование недрами. С предприятием-победителем заключен договор купли-продажи разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений сланцевого газа. При этом установлено, что предприятия-участники вступили в сговор с целью искажения результатов аукциона. Решением Антимонопольного комитета Украины их действия признаны антиконкурентными и противозаконными.

“В случае удовлетворения иска в ведение государства будет возвращен участок общей площадью более 10 тыс. га, балансовые запасы недр которого составляют около 500 млн куб. м газа, что позволит провести честный и прозрачный аукцион по продаже специального разрешения”, — добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в выдаче незаконных разрешений на добычу газа, в результате чего государству нанесли ущерб на 196,8 млн грн.