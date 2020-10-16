Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В результате ДТП легковушка перевернулась на крышу: пожилых пострадавших доставили в больницу (Полиция)
16.10.2020  09:09   

ФОТО: В результате ДТП легковушка перевернулась на крышу: пожилых пострадавших доставили в больницу (Полиция)

71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2106» с телесными повреждениями доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


://hk.npu.gov.ua

По информации ведомства, инцидент произошел 15 октября около 11:30 на 520 километре трассы Киев - Харьков - Должанский.

В результате происшествия пострадали 71-летний водитель легковушки и 70-летня женщина-пассажир.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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