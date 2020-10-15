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15.10.2020  17:59   

На Салтовке задержаны два подозрительных персонажа (Telegram)

О задержании сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, возле метро Героев Труда двое молодых парней заглядывали в припаркованные автомобили.

Копы решили проверить документы у подозрительных братишек. 

Один из них попытался бежать. 
Тэги:  задержание, воришки, харьков
 
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