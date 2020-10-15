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15.10.2020  17:19   

ДТП в разных концах города: разбиты машины на Салтовке и Горизонте (Telegram)

Об авариях сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, почти однвремнно в разных концах города произоши аварии.

Одно столкновение произошло на окружной (Горизонт).

Второе ДТП - на Тракторах  возле ТРК Украина.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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