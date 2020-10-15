15.10.2020 10:57

На Новых Домах сбили мотоциклиста (Соцсети)

Рядом с перекрестком ул. Рыбалко и Ощепкова сбили мотоциклиста.



://t.me

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха.

Данных о состоянии мотоциклиста пока нет, официальная информация проверяется.