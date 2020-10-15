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15.10.2020  10:57   

На Новых Домах сбили мотоциклиста (Соцсети)

Рядом с перекрестком ул. Рыбалко и Ощепкова сбили мотоциклиста.


://t.me

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха.

Данных о состоянии мотоциклиста пока нет, официальная информация проверяется.

Источник:   Труха
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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