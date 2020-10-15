На Новых Домах сбили мотоциклиста (Соцсети)

Рядом с перекрестком ул. Рыбалко и Ощепкова сбили мотоциклиста.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха.
Данных о состоянии мотоциклиста пока нет, официальная информация проверяется.
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ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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