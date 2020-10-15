15.10.2020 10:30

На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА)

В пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину



://facebook.com

В среду, 14 октября, около 11:50 в пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину 1951 года, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .

От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.

Продолжается следствие.