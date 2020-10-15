Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА)
15.10.2020  10:30   

На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА)

В пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину


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В среду, 14 октября, около 11:50 в пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы  "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину 1951 года, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .

От полученных травм женщина погибла на месте ДТП. 

Продолжается следствие.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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