На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА)

В пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину
В среду, 14 октября, около 11:50 в пгт Барвенково вблизи железнодорожной платформы "Чайкін міст" водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину 1951 года, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .
От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.
Продолжается следствие.
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