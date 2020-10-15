15.10.2020 09:44

ФОТО: 2 наряда спасателей на 2 автоцистернах гасили пожар от самодельного электровелосипеда (ГСЧС)

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в гараже на Пятихатках.



://hk.npu.gov.ua

13 октября в 14:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Академика Волкова в Киевском районе города Харькова.

На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных частей Харькова на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава ГСЧС.

На момент их прибытия огнем был охвачен самодельный электровелосипед и задняя часть кузова легковушки Renault Kangoo 2010 года выпуска, на площади 5 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 14:50 и в 14:54 полностью его потушили. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.