ФОТО: 2 наряда спасателей на 2 автоцистернах гасили пожар от самодельного электровелосипеда (ГСЧС)

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в гараже на Пятихатках.
13 октября в 14:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одном из гаражных боксов на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Академика Волкова в Киевском районе города Харькова.
На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных частей Харькова на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава ГСЧС.
На момент их прибытия огнем был охвачен самодельный электровелосипед и задняя часть кузова легковушки Renault Kangoo 2010 года выпуска, на площади 5 кв.м.
Спасатели локализовали пожар в 14:50 и в 14:54 полностью его потушили. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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