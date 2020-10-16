На Харьковщине исчезла 38-летняя женщина - полиция просит о помощи (ГУ НП в Харьковской области)

В Харьковской области устанавливают местонахождение женщины, 13 октября 2020 года ушла из дома и не вернулась.
Балаклейский районный отдел полиции устанавливает местонахождение 38-летней Альбины Корниенко, которая 13 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщили в райотделе.
Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 165 см, худого телосложения, волосы светло-русые.
Была одета в темный жилет, кофту фиолетового цвета, черные брюки, черные кроссовки.
По одной из версий правоохранителей, женщина направилась к пгт Слобожанское Змиевского района.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажность:
давление:
ветер: