16.10.2020 15:43

На Харьковщине исчезла 38-летняя женщина - полиция просит о помощи (ГУ НП в Харьковской области)

В Харьковской области устанавливают местонахождение женщины, 13 октября 2020 года ушла из дома и не вернулась.



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Балаклейский районный отдел полиции устанавливает местонахождение 38-летней Альбины Корниенко, которая 13 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщили в райотделе.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 165 см, худого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета в темный жилет, кофту фиолетового цвета, черные брюки, черные кроссовки.

По одной из версий правоохранителей, женщина направилась к пгт Слобожанское Змиевского района.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или 102.