Возле обстановки общественного транспорта на ХТЗ сбита женщина, нарушившая ПДД (Соцсети)

Пешеход забыла, что троллейбус не трамвай и его нельзя обходить спереди, а только сзади, чтоб не создавать проблем ни себе ни людям.
На ХТЗ сбита женщина возле остановки общественного транспорта. Авария произошла вечером 14 октября на пр.Александровском. Пострадавшая госпитализирована.
"Со слов очевидцев, вроде как женщина переходила дорогу впереди троллейбуса, а авто ее снесло. Женщина жива и уехала на скорой", - пишут свидетели происшествия.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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