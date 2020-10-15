Главная Новости Криминал и происшествия Возле обстановки общественного транспорта на ХТЗ сбита женщина, нарушившая ПДД (Соцсети)
15.10.2020  09:15   

Возле обстановки общественного транспорта на ХТЗ сбита женщина, нарушившая ПДД (Соцсети)

Пешеход забыла, что троллейбус не трамвай и его нельзя обходить спереди, а только сзади, чтоб не создавать проблем ни себе ни людям.


://t.me

На ХТЗ сбита женщина возле остановки общественного транспорта. Авария произошла вечером 14 октября на пр.Александровском. Пострадавшая госпитализирована.

"Со слов очевидцев, вроде как женщина переходила дорогу впереди троллейбуса, а авто ее снесло. Женщина жива и уехала на скорой", - пишут свидетели происшествия.

 

Источник:   типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Криминал и происшествия На Новых Домах сбили мотоциклиста (Соцсети) 15.10 Криминал и происшествия На Харьковщине водитель Hyundai насмерть сбил женщину возле железнодорожной станции (сводка ХОГА) 13.10 Криминал и происшествия Запредельно пьяный авто-бляхер на элитном внедорожнике протаранил пивной киоск на ХТЗ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 