15.10.2020 09:15

Возле обстановки общественного транспорта на ХТЗ сбита женщина, нарушившая ПДД (Соцсети)

Пешеход забыла, что троллейбус не трамвай и его нельзя обходить спереди, а только сзади, чтоб не создавать проблем ни себе ни людям.



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На ХТЗ сбита женщина возле остановки общественного транспорта. Авария произошла вечером 14 октября на пр.Александровском. Пострадавшая госпитализирована.