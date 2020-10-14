14.10.2020 18:55

На Салтовке водитель подрался с двумя пешеходами (Полиция, Депо)

В Харькове полиция опровергла информацию о ДТП с пешеходом на Салтовском шоссе



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В Харькове на Салтовском шоссе произошла драка между двумя пешеходами и водителем, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, комментируя информацию о якобы ДТП с пешеходами, которую распространили в соцсетях.

"ДТП не было, конфликт между двумя пешеходами и водителем, который перерос в драку", - сказали в отделе коммуникации.

Правоохранители отметили, что в результате конфликта в медицинское учреждение с ушибами был доставлен 42-летний мужчина, однако от написания заявления он отказался. "Претензий ни к кому не имеет", - подытожили в полиции.

Отметим, что пользователи соцсетей сообщали, что на Салтовском шоссе в районе супермаркета вроде сбили мужчину.