14.10.2020 16:24

В Харьковской области спасатели более двух часов тушили пожар на угольном складе (ГСЧС)

В Волчанском районе на территории частного предприятия загорелся древесный уголь.



://kh.dsns.gov.ua

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС. Инцидент произошел 13 октября в 17:40 в селе Тихое. Прибыв на улицу Садовую, 1-А, спасатели выяснили, что возгорание произошло на территории предприятия “Харьковская производственная компания древесный уголь”.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два отряда бойцов ГСЧС на автоцистернах. В 20:40 огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают правоохранители и специалисты ГСЧС.