В Харьковской области спасатели более двух часов тушили пожар на угольном складе (ГСЧС)

В Волчанском районе на территории частного предприятия загорелся древесный уголь.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС. Инцидент произошел 13 октября в 17:40 в селе Тихое. Прибыв на улицу Садовую, 1-А, спасатели выяснили, что возгорание произошло на территории предприятия “Харьковская производственная компания древесный уголь”.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два отряда бойцов ГСЧС на автоцистернах. В 20:40 огонь удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают правоохранители и специалисты ГСЧС.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
влажность:
давление:
ветер: