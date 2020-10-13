13.10.2020 17:49

Устроил наркоплантацию в огороде: противозаконному фермеру светит до 8 лет тюрьмы (МВД)

Следователи сообщили о подозрении запасливому мужчине, который выращивал наркорастения по месту жительства.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 сентября 2020 года полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 36-летнего жителя села Борисовка Харьковского района.

В результате мероприятий сотрудники Липецкого отделения полиции изъяли 205 кустов конопли, которые росли на огороде по месту жительства мужчины.

В комнатах дома и гараже правоохранители обнаружили 24 свертка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, в гараже - 119 высушенных наркорастений, обрезанную пластиковую бутылку с наслоением темного цвета, головки мака. По словам мужчины, наркорастений он выращивал для собственного употребления, без цели сбыта.

Вещественные доказательства направлены на исследование. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам.

Правоохранители сообщили мужу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 8 лет тюремного заключения.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.