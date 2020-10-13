Главная Новости Криминал и происшествия Устроил наркоплантацию в огороде: противозаконному фермеру светит до 8 лет тюрьмы (МВД)
13.10.2020  17:49   

Устроил наркоплантацию в огороде: противозаконному фермеру светит до 8 лет тюрьмы (МВД)

Следователи сообщили о подозрении запасливому мужчине, который выращивал наркорастения по месту жительства.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 сентября 2020 года полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 36-летнего жителя села Борисовка Харьковского района.
 
В результате мероприятий сотрудники Липецкого отделения полиции изъяли 205 кустов конопли, которые росли на огороде по месту жительства мужчины.
 
В комнатах дома и гараже правоохранители обнаружили 24 свертка с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета, в гараже - 119 высушенных наркорастений, обрезанную пластиковую бутылку с наслоением темного цвета, головки мака. По словам мужчины, наркорастений он выращивал для собственного употребления, без цели сбыта.
 
Вещественные доказательства направлены на исследование. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам.
 
Правоохранители сообщили мужу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушителю грозит до 8 лет тюремного заключения.
 
Следствие продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, выращивал травку, харьков, марихуана, конопля
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.10 Криминал и происшествия Сельского конопляного барона поймали копы (Нацполиция) 06.10 Криминал и происшествия ФОТО: У рецидивиста в гараже нашли плантацию конопли (ГУ НП) 05.10 Криминал и происшествия СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков через Харьков и задержала организатора наркотрафика (ОБНОВЛЕНО, СБУ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 