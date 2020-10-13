13.10.2020 13:43

Запредельно пьяный авто-бляхер на элитном внедорожнике протаранил пивной киоск на ХТЗ

Передвигаясь на «автопилоте», водитель с 2,39 промилле алкоголя в крови решил еще «заполировать» свои приключения пивом, не отрываюсь от руля.



://t.me

12 октября, около 22 часов патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Мира, 2. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes нарушил столкнулся с автомобилем Mazda, после чего врезался в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Mercedes признаки алкогольного опьянения, водитель согласился пройти осмотр в медицинском учреждении.

Водитель согласился пройти освидетельствование на Драгере — прибор, по информации соцсетей, показал 2.39 промилле.

«Братиша наш родной земляк, зовут Максимка 88 г.р. Надул всего-то 2.39 промилле а мы его оклеветали) Мерс на Литовских номерах», — сообщает Типичное ХТЗ.

Как сообщил "Суспільному" представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, сначала еще на месте ДТП тестер показал превышение предельно допустимой нормы. Позже, чтобы подтвердить состояние опьянения, водителя доставили в учреждение здравоохранения. По словам Гайдука, врач-нарколог подтвердил, что водитель был пьян. Сколько промилле алкоголя обнаружила экспертиза, у патрульного информации нет.

Автомобиль Mercedes был эвакуирован на штрафплощадку. На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Материалы будут переданы в суд.