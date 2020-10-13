Запредельно пьяный авто-бляхер на элитном внедорожнике протаранил пивной киоск на ХТЗ

Передвигаясь на «автопилоте», водитель с 2,39 промилле алкоголя в крови решил еще «заполировать» свои приключения пивом, не отрываюсь от руля.
12 октября, около 22 часов патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Мира, 2. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes нарушил столкнулся с автомобилем Mazda, после чего врезался в магазин. В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Mercedes признаки алкогольного опьянения, водитель согласился пройти осмотр в медицинском учреждении.
Водитель согласился пройти освидетельствование на Драгере — прибор, по информации соцсетей, показал 2.39 промилле.
«Братиша наш родной земляк, зовут Максимка 88 г.р. Надул всего-то 2.39 промилле а мы его оклеветали) Мерс на Литовских номерах», — сообщает Типичное ХТЗ.
Как
Автомобиль Mercedes был эвакуирован на штрафплощадку. На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Материалы будут переданы в суд.
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