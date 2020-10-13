Суд объявил приговор пенсионерке, которая с мобильного «заминировала» харьковский политех (Депо)

Женщине, которая заявила о ложном заминировании учебного заведения, дали наказание в виде лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком в один год.
Пенсионерка сообщила о заминировании корпуса Харьковского политехнического института, говорится в приговоре Киевского районного суда .
Обвиняемая пенсионерка около 17:30 26 февраля 2020 с мобильного позвонила в полицию и сообщила о том, что в одном из учебных заведений Харькова, который расположен недалеко от станции метро "Пушкинская", заложили взрывное устройство.
Во время проверки корпуса и территории НТУ "ХПИ", которая длилась с 18:10 до 19:00, правоохранители никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили.
Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком в один год
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Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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