13.10.2020 11:01

Телефонный мошенник получит пять лет тюрьмы (Прокуратура)

Приговором Балаклейского районного суда Харьковской области 28-летний мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенным в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.



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Досудебным расследованием установлено, что безработный мужчина, действуя по предварительному сговору с другим лицом, имея непогашенную и неснятую судимость, позвонил жительнице пгт Барвенково и представился полицейским.

Мошенник сообщил, что сын потерпевшей якобы находится в отделении полиции, поскольку попал в ДТП, в котором пострадала девушка. Злоумышленник сказал, что на ее лечение срочно нужны деньги. Женщина согласилась и, пока один злоумышленник поддерживал с ней связь по телефону, отдала 9 тысяч долларов США его сообщнику.



Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, чтобы она ждать встреча с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только через некоторое время.



Во время судебного следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако суд счел достаточными доказательства вины мужчины, предоставленные стороной обвинения.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на апелляционное обжалование.