13.10.2020 09:58

Копы опубликовали видео с поджигателем автомобиля в Лозовой: ищут свидетелей (ГУ НП)

Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к поджогу автомобиля в городе Лозовая.



// Нацполиция

Напомним, 9 октября около 3:20 на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестный поджег автомобиль «LexusRX», зарегистрированный на жену кандидата на должность городского головы.



Огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «ToyotaCamry», которые были припаркованы рядом.



В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.



«Уважаемые граждане, если вы узнали злоумышленника или владеете информацией о нем и его местонахождение, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефону: 0509713384», – обращаются правоохранители.



