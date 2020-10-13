Копы опубликовали видео с поджигателем автомобиля в Лозовой: ищут свидетелей (ГУ НП)

Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к поджогу автомобиля в городе Лозовая.
Напомним, 9 октября около 3:20 на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестный поджег автомобиль «LexusRX», зарегистрированный на жену кандидата на должность городского головы.
Огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «ToyotaCamry», которые были припаркованы рядом.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
«Уважаемые граждане, если вы узнали злоумышленника или владеете информацией о нем и его местонахождение, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефону: 0509713384», – обращаются правоохранители.
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