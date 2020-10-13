Главная Новости Криминал и происшествия Копы опубликовали видео с поджигателем автомобиля в Лозовой: ищут свидетелей (ГУ НП)
13.10.2020  09:58   

Копы опубликовали видео с поджигателем автомобиля в Лозовой: ищут свидетелей (ГУ НП)

Полиция устанавливает личность мужчины, причастного к поджогу автомобиля в городе Лозовая.


// Нацполиция

Напомним, 9 октября около 3:20 на стоянке возле одного из домов в городе Лозовая неизвестный поджег автомобиль «LexusRX», зарегистрированный на жену кандидата на должность городского головы.

Огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «ToyotaCamry», которые были припаркованы рядом.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

«Уважаемые граждане, если вы узнали злоумышленника или владеете информацией о нем и его местонахождение, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефону: 0509713384», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия ФОТО: Поджог автомобиля в Лозовой: возбуждено уголовное дело (ГУ НП) 28.09 Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом подожгли сельхозтехнику: расследование полиции (МВД) 18.09 Криминал и происшествия ФОТО: Полиция расследует поджог автомобиля на Салтовке (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 