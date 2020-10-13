На рынках задержали подозрительных торговцев рыбой (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль провел рейд по рынками Харьковской области.
Во время рейда 10 октября правоохранители обнаружили следующие нарушения торговли.
На рынке поселка Высокий задержан мужчина, который торговал свежей рыбой: 2 щуки общим весом 6,5 кг. При проверке гражданин не смог предоставить документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.
На рынке в поселка Песочин разоблачен мужчина, который торговал свежей рыбой (5 карпов и 4 толстолобика общим весом 33 кг). У продавца также отсутствовали документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.
На обоих нарушителей составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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