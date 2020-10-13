13.10.2020 09:39

На рынках задержали подозрительных торговцев рыбой (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль провел рейд по рынками Харьковской области.



//khr.darg.gov.ua

Во время рейда 10 октября правоохранители обнаружили следующие нарушения торговли.



На рынке поселка Высокий задержан мужчина, который торговал свежей рыбой: 2 щуки общим весом 6,5 кг. При проверке гражданин не смог предоставить документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.



На рынке в поселка Песочин разоблачен мужчина, который торговал свежей рыбой (5 карпов и 4 толстолобика общим весом 33 кг). У продавца также отсутствовали документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.

На обоих нарушителей составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Водные биоресурсы оставлены на хранение до соответствующего решения суда.