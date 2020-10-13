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13.10.2020  09:22   

ФОТО: В Дергачах тушили частный дом (ГСЧС)

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.


// ГСЧС

12 октября в 14:51 спасателям сообщили о пожаре в частном домовладении по ул. Национального флага, 62 в городе Дергачи.

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в жилом доме горят мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на весь дом. В 15:10 пожар был локализован, а в 15:45 пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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