13.10.2020 09:22

ФОТО: В Дергачах тушили частный дом (ГСЧС)

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.



// ГСЧС

12 октября в 14:51 спасателям сообщили о пожаре в частном домовладении по ул. Национального флага, 62 в городе Дергачи.



К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в жилом доме горят мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.



Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на весь дом. В 15:10 пожар был локализован, а в 15:45 пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.